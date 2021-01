Olympiasieger Francesco Friedrich hat erstmals die Europameisterschaft im Viererbob gewonnen. Damit ist er nun der offiziell erfolgreichste Pilot der Weltcup-Geschichte. Der Rekordweltmeister aus Sachsen setzte sich am Sonntag in Winterberg mit fast sechs Zehntelsekunden Vorsprung auf den Kanadier Justin Kripps durch. Benjamin Maier aus Österreich wurde Dritter und holte damit EM-Silber.

"Es waren ein paar kleine fahrerische Fehler drin, aber die Teamleistung am Start war hervorragend", sagte Friedrich. Er hatte schon mit seinem Zweierbob-Erfolg am Sonnabend Andre Langes bisherige Bestmarke von 45 Weltcupsiegen erreicht. Am Sonntag ließ der Sachse den viermaligen Olympiasieger nun hinter sich.