Sachsens Wirtschaftsminister Dulig hat sich dafür ausgesprochen, Kurzarbeitergeld länger zu zahlen und für Geringverdiener aufzustocken. Der SPD-Politiker sagte dem MDR, die Krise sei längst nicht vorbei. Er sei froh, dass es dieses Instrument gebe, damit die Menschen in Arbeit bleiben. In Sachsen habe jeder vierte Betrieb Kurzarbeitergeld beantragt. In Berlin berät am Nachmittag der Koalitionsausschuss über eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Auf der Tagesordnung stehen außerdem eine Wahlrechtsreform sowie Wirtschafts- und Sicherheitsfragen.