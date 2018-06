Jubel, Trubel, Heiterkeit mit Bratwurst und Deutschlandtrikot? Für Sportjournalist Ronny Blaschke ist das alles erstmal kein Problem. Trotz aller Euphorie sollte der Fußballkonsument bewusster und kritischer mit dem Thema umgehen und den Fußball auch als Ware begreifen. "Zwischen Bratwurst und Bier ist es schön auf der Fanmeile. Wir können jubeln. Wenn wir dann den Preis dazu sehen, dann wird das Ganze eventuell relativiert", so Blaschke im Interview mit MDR SACHSEN. Es gehe eben nicht nur um die Probleme in Russland oder Quatar. "Unsere Trikots, unsere Bälle werden in Asien hergestellt. In der Fußballindustrie gibt es immer auch Menschen, die darunter leiden."

Adidas erwartet erneut Rekordumsatz

Die Ware "Fußball" ist ein Milliardengeschäft. Die Bilanz des Sportartikelherstellers Adidas für die WM 2104 in Brasilen belegt das: 2,1 Milliarden Euro Umsatz mit Fußballprodukten, 14 Millionen verkaufte Bälle und acht Millionen verkaufte Trikots. In diesem Jahr erwartet der Großkonzern aus Herzogenaurach einen neuen Rekordumsatz beim Verkauf von Trikots. Allein zwölf der 32 Nationalmannschaften - darunter Weltmeister Deutschland und Gastgeber Russland - spielen in Adidas-Trikots. Das sind drei mehr als 2014 in Brasilien. Der Sportausrüster Adidas erwartet in diesem Jahr einen erneuten Umsatzrekord beim Verkauf von Fußballtrikots. Bildrechte: dpa

Deutsche geben mehr für WM-Artikel aus

Einen Beleg für die Umsatzerwartung der Adidas AG liefert eine WM-Studie der Universität Stuttgart. Demnach scheint bei deutschen Fußballfans das Geld in diesem Jahr lockerer zu sitzen als noch vor vier Jahren. Rund 23 Euro gebe jeder Fan im Schnitt für WM-Artikel aus. 2014 waren es den Angaben zufolge noch rund elf Euro. 14 Millionen Fußbälle hat Adidas im Rahmen der WM 2014 in Brasilien verkauft. Der Ball für die WM in Russland trägt den Namen "Telstar18". Bildrechte: dpa

Menschenrechtsvereltzungen

Neben der Kritik an den Vermarktungsstrategien hat die WM auch aus menschenrechtlicher Sicht seine Schattenseiten, betont Blaschke. "Während der Großveranstaltung wird der Sicherheitsapparat unter dem Vorwand des Sports hochgefahren. Es sind keine Demonstrationen möglich, die Pressefreiheit wird eingeschränkt." Auch die schlechten Umstände der nordkoreanischen Arbeiter beim Bau der Stadien will Blaschke nicht verschweigen. Im Vorfeld der WM mehreten sich immer wieder Berichte über die sklavenähnlichen Zustände unter denen die Nordkoreaner arbeiten müssen. Zudem sollen 90 Prozent der Löhne nicht an die Arbeiter, sondern nach Nordkorea gehen.

Von Russland etwas lernen