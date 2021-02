Unterdessen hat die Deutsche Bahn ihren Fahrgästen, die am Wochenende in Deutschlands Norden reisen wollen, die Ticketgültigkeit verlängert. Konkret geht es um Fahrten im Fernverkehr in die Nordhälfte Deutschlands, die in der Zeit vom Sonnabend, 6. Februar bis Sonntag, 7. Februar, stattfinden sollten und eventuell von den Schneefällen beeinträchtigt werden könnten.

Der Deutsche Wetterdienst kündigt starken Schneefall an. Es kann zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. Deutsche Bahn

Fahrgäste "können ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr bereits am Freitag, 5. Februar, bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende entweder flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren. Auch Sitzplatzreservierungen können kostenfrei umgetauscht werden", informierte das Unternehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Für die Elbe ist aufgrund von Tauwetter und Regen in ihrem tschechischen Einzugsgebiet Hochwasser gemeldet worden. Am Pegel Schöna wurde der Richtwert für die unterste Alarmstufe am frühen Freitagmorgen überschritten, am Vormittag waren es dort 4,25 Meter - Tendenz steigend.

Die Welle rollt. Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)

Demnach werde der langgestreckte Hochwasserscheitel in der Nacht zum Montag Riesa erreicht haben, mit einem Überschreiten der Alarmstufe 2 rechnen die Hydrologen aktuell aber nicht. Für Europas viertgrößten Fluss ist das Wetter am Oberlauf entscheidend. Er wird zu 95 Prozent aus dem großen tschechischen Einzugsgebiet gespeist, das Wasser kommt daher mehrere Stunden zeitverzögert in Sachsen an. In Dresden erwarten die Hydrologen den Höchststand für Sonnabendabend bei 4,67 Metern.

Das Umweltamt hat für das Stadtgebiet am Freitagmittag die Alarmstufe 1 ausgerufen, bei einem Pegelstand von 3,86 Metern. Der Richtwert dafür - er liegt bei 4 Metern - sollte am Nachmittag erreicht sein. Die Elbfähre "Johanna" und die Personenfähre am Schloss Pillnitz fahren derzeit nicht, teilten die Dresdner Verkehrsbetriebe mit.