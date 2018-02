Unterdessen ist ostsächsischen Quitzdorf am See ein Wolf von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Autofahrer habe den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können, so die Polizei in Görtlitz. Das Tier habe am frühen Donnerstagmorgen in der Dunkelheit auf einer Straße im Ortsteil Horscha plötzlich die Fahrbahnseite gewechselt. Der Autolenker wurde nicht verletzt. An seinem Wagen entstand Sachschaden.