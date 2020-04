Bildrechte: Axel Gebauer

Einer der vier im vergangenen Jahr in der Lausitz mit Sendern ausgestatteten Wölfe ist tot. Wie die sächsische Fachstelle Wolf mitteilte, wurde die Wölfin "Lotta" Ende März tot aufgefunden. Gefunden wurde die Wölfin zwischen dem Neustädter und Mulkwitzer Wolfsterritorium in der Lausitz. Sie war nach massiven Bissverletzungen als Folge von Revierkämpfen gestorben. Sie sei in einem frühen Stadium trächtig gewesen.



Die drei anderen mit Sendern versehenen Wölfe senden weiterhin Daten. Die Karte zeigt das Bewegungsbild der drei Wölfe Hans (MT7), Lotta (FT11) und Juli (FT12) Bildrechte: LfULG/LUPUS

"Lotta" war neben ihrer Schwester "Juli" und den beiden Rüden "Hans" und "Peter" Teil des mehrjährigen Programms "Besenderung Wolf". Ziel des Programms sei es, anhand der Daten, die der Sender übermittelt, bessere Informationen über das Leben von Wölfen in der sächsischen Kulturlandschaft zu erhalten, so die Pressesprecherin des Landesumweltamtes, Karin Bernhardt.



"Lotta" und ihre Schwester "Juli" wurden im Sommer 2019 mit einem Sender versehen. Die beiden nutzten ein Gebiet von gut 205 Quadratkilometern. Während "Lotta" sehr heimatverbunden blieb, unternahm "Juli" immer wieder weite Ausflüge in alle Himmelsrichtungen. Letztmals kehrte sie im Februar in die Lausitz zurück, hieß es. Seitdem halte sie sich in der Nähe des Truppenübungsplatzes Hintersee in Mecklenburg-Vorpommern auf.

Laut Fachstelle Wolf deutet alles darauf hin, dass "Peter", der erst Anfang April besendert werden konnte, der Vaterwolf des neuen Mulkwitzer Rudels ist. "Dieses Rudel wurde im Sommer 2019 erstmals bestätigt, als ein toter Welpe gefunden wurde, welcher der neuen Verpaarung zugeordnet wurde", heißt es in einer Mitteilung. Das Mulkwitzer Territorium befindet sich zwischen den Neustädter, Nochtener und Milkeler Wolfsterritorien.