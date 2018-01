Attacken des "linksgerichteten Klientels" auf Beamte seien leider Alltag, gemessen an den Ausschreitungen der Vergangenheit aber ein "kleineres Scharmützel gewesen, sagte der Polizeisprecher. Vier der vorläufig festgenommenen Leipziger sind wieder auf freiem Fuß, gegen einen liegt ein Vollstreckungshaftbefehl wegen eines anderen Delikts vor. "Entweder bleibt er in Haft oder bezahlt Geld." Insgesamt waren in der Silvesternacht rund 1.000 Polizisten in Leipzig im Einsatz. Bildrechte: dpa