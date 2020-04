Bildrechte: imago images/teamwork In Sachsen darf man sich zwar frei bewegen, jedoch ist es nicht gestattet, überregionale Ausflüge in andere Bundesländer zu unternehmen. Wichtig ist zudem, dass das Übernachten in Hotels oder Pensionen noch nicht wieder erlaubt ist. Planen Sie ihren Ausflug also wirklich als Tagesausflug.



Auch wenn die Sehnsucht nach Freunden und Familie immer größer wird, ist es ausdrücklich untersagt, sich mit mehr als einer haushaltsfremden Person zu treffen. Denn der physische und soziale Kontakt zwischen Menschen sollte auf ein absolutes Mindestmaß reduziert werden, um Neuinfektionen zu vermeiden.

Die Berge Czorneboh oder Bieleboh sind beliebte Ausflugsziele. Oben angekommen, ist ein kühles Getränk oder ein kleiner Happen zu Essen genau das Richtige. Das ist auf beiden Bergen möglich. Bei schönem Wetter öffnen die Imbisse um jeweils 11 Uhr. Allerdings ist gerade nur ein Außer-Haus-Verkauf möglich. Im Berggasthof Czorneboh ist es außerdem möglich, eine Mahlzeit zum Mitnehmen zu bestellen. Wer das möchte, sollte zwei Tage im Voraus anrufen. Bildrechte: imago/Hanke

Wer lieber nur eine kleine Runde an die frische Luft möchte, dabei aber trotzdem etwas Besonderes sehen möchte, könnte zum Beispiel nach Bad Muskau zum Schloss und Park Fürst-Pückler an der polnischen Grenze fahren. Das Schloss selbst ist zwar geschlossen, jedoch lädt der Park zu einem Spaziergang ein. Dort gibt es im Café die Möglichkeit, einen Kaffee oder ein Eis zum Mitnehmen zu genießen.

Eine dritte Idee ist das Lausitzer Seenland. Hier laden viele verschiedene Seen zum Spazieren, Verweilen und Entspannen ein.

Ausflugsziele in der Region Chemnitz (Auswahl)

Zum Wandern und Spazieren lädt natürlich auch das Erzgebirge ein. Beliebte Ausflugsziele sind unter anderem der mit 30 Metern größte Wasserfall in Sachsen, der Blauenthaler Wasserfall, oder der Auersberg. Allerdings muss man sich hier selbst versorgen. Anders sieht es aus, wenn man durch das Naturschutzgebiet Schwarzwassertal zum Katzenstein wandert, denn die dort gelegene Bergschänke öffnet ab 11 Uhr ihre Türen für den Außer-Haus-Verkauf.

Auch vom Ort Wolkenstein beginnen viele schöne Wanderungen. Wer jedoch keine Lust auf Wandern hat, kann auch einfach das Schloss Wolkenstein und die Aussicht von der kleinen Bergstadt auf das Umland genießen. Wenige Minuten vom Schloss entfernt, bietet unter anderem die Lokalität "Zum Marktgewölbe" einen Außer-Haus-Verkauf an.



Die zahlreichen Schlösser und Parks in und um Chemnitz laden ebenfalls zum Bewundern und Spazieren ein. Bildrechte: IMAGO

Auch der zehn Kilometer lange Drachenweg um Syrau könnte eine Idee sein. Das am Weg gelegene "Haus Vogtland" bereitet frische Speisen auf Bestellung zum Mitnehmen zu.



Wer am Feiertag weder wandern noch spazieren möchte, könnte einen Blick in den Spielplan vom Autokino in Geyer werfen.

Ausflugsziele in der Region Leipzig (Auswahl)

Auch im Raum Leipzig gibt es einiges zu erleben. Als erstes fällt einem oft das Leipziger Neuseenland ein. Das lädt zum Spazieren, Baden, Radfahren, Inlineskaten und Entspannen ein. Dass man bei all den Möglichkeiten auch mal eine Verschnaufpause mit einer kleinen Stärkung braucht, ist verständlich.



An den Seen haben etliche Bars und Restaurants auf Außer-Haus-Verkauf umgestellt. So zum Beispiel die "Gaststätte Klinke" am Kulkwitzer See sowie "Brot & Kees" und "Pier 1" am Cospudener See. Der zum Pier 1 gehörige Fahrradverleih ist unter besonderen Hygienebedingungen auch geöffnet. Natürlich kann man auch ins beziehungsweise aufs Wasser, denn einige Bootsverleihe haben wieder geöffnet. So startet zum Beispiel der "OS-Kanu" am 1. Mai in die neue Saison. Der Bootsverleih ist gleich an vier Seen zu finden. Bildrechte: Bernd März

Auch der Liebschützberg in Liebschütz ist ein schönes Ausflugsziel, allerdings gibt es dort keinen Imbiss. Dafür lädt eine Picknickstelle zu Verweilen ein.



In Leipzig gibt es an der Alten Messe auch ein Autokino. Wer also bei einem Film einfach entspannen will, ist hier genau richtig.

Ausflugsziele in der Region Dresden (Auswahl)

Viele Wanderbegeisterte zieht es am Freitag sicher in der Sächsischen Schweiz. Wer seinen Ausflug mit einer Fahrt in der Kirnitzschtalbahn beginnen oder enden möchte, für den gibt es gute Nachrichten - die Bahn fährt wieder nach Plan. Auch die Gasthäuser im Kirnitzschtal haben für den Außer-Haus-Verkauf wieder geöffnet. Ebenfalls geöffnet sind die Berggaststätte Rauenstein und die Gaststätte am Lichtenhainer Wasserfall. Anders sieht es bei der Fähre an der Oberen Schleuse bei Hinterhermsdorf aus, die kann auf Grund der aktuellen Situation leider noch nicht wieder verkehren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch das Polenztal lädt zum Spazieren und Wandern ein. Hier kann man sich am kleinen Imbiss an der Bockmühle stärken.

Wer keine Lust auf das Hoch und Runter der Berge hat, könnte einen Ausflug zum Schloss Moritzburg und die darum gelegenen Seen machen. Das Schloss selbst ist nicht geöffnet, dafür aber der darum gelegene Park. Zudem bieten einige Cafés auch hier einen Außer-Haus-Verkauf an, so unter anderem das Giovanna-Eiscafé.

Seit kurzem gibt es auch in Dresden ein Autokino am Flughafen. Da man gerade nicht in andere Länder reisen kann, dann aber zumindest in die Welt der Filme. Bildrechte: dpa