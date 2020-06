In Dresden erhielt man 2019 für 200.000 Euro im Durchschnitt 82 Quadratmeter. Zehn Jahre zuvor gab es für den gleichen Preis 17 Quadratmeter mehr, also 99 Quadratmeter. Einen stärkeren Verlust hat Leipzig zu verzeichnen. Während es 2009 115 Quadratmeter für 200.000 Euro gab, liegt der Durchschnitt jetzt bei lediglich 84 Quadratmeter. Das entspricht einer Verringerung von 27 Prozent.

Das Internetportal Wohnungsbörse.net veröffentlichte einen ähnlichen Vergleich. Hier wurde der Preis pro Quadratmeter angegeben. So habe man in ganz Sachsen 2011 im Durchschnitt 1.120 Euro gezahlt, während der Preis 2019 bei 2.020 Euro lag. In Chemnitz habe sich der Preis in den vergangenen acht Jahren fast verdoppelt und liegt jetzt bei 1.330 Euro pro Quadratmeter. Am preiswertesten ist Wohnraum in Zwickau, dennoch hat sich auch hier der Preis verdoppelt. Während der Preis 2011 bei 430 Euro lag, stieg er bis 2019 auf 850 Euro.