Die sächsischen Wohnungsgenossenschaften verstärken ihre Neubau-Aktivitäten. Wie der Verband der sächsischen Wohnungsgenossenschaften (VSWG) in Dresden mitteilte, sollen in diesem Jahr rund 500 Wohnungen neu entstehen. Das seien etwa 70 mehr als voriges Jahr. Abgerissen wurden rund 250 Einheiten. Damit hält der Trend an, dass die Genossenschaften in Sachsen mehr Wohnungen bauen als abreißen. Im VSWG sind 209 Genossenschaften organisiert.