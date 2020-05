Durch Sachsen ziehen jetzt vermehrt junge Wölfe. Zu dieser Jahreszeit würden viele Jungwölfe ihr elterliches Rudel und damit ihr angestammtes Territorium verlassen, teilte die Fachstelle Wolf des Landesumweltamtes Sachsen (LfULG) am Freitag mit. Diese Abnabelung gehe oft mit der Geburt von Wolfswelpen Anfang Mai im elterlichen Rudel einher. Auf der Suche nach einem neuen Gebiet oder einer Partnerin wanderten die jungen Wölfe mitunter Hunderte von Kilometern. "Deshalb häufen sich auch Meldungen über Wolfssichtungen in Regionen, in denen es noch keine bestätigten Wolfsterritorien gibt, so zum Beispiel in den südlichen Landkreisen Sachsens, wie dem Erzgebirgskreis oder dem Landkreis Zwickau", heißt es aus dem LfULG.