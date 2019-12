Polizeiruf-Schauspieler Wolfgang Winkler ist tot

Der Schauspieler Wolfgang Winkler ist tot. Der gebürtige Sachse starb im Alter von 76 Jahren nach einem Krebsleiden. Das teilte der Intendant des Neuen Theaters Halle am späten Abend mit. Winkler spielte in der DDR unter anderem am damaligen Landestheater Halle und in Filmen des Fernsehtheaters Moritzburg. Den meisten wurde der Schauspieler durch die Rolle des Hauptkommissars Herbert Schneider in der Krimireihe Polizeiruf 110 bekannt. Dort ermittelte er mit Jaecki Schwarz von 1996 bis 2013 in Halle und Umgebung.