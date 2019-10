Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen, haben an bestimmten Standorten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge schlechtere Chancen als an anderen. Das antwortete das Bundesinnenministerium auf eine Kleine Anfrage der Linken. Demnach werden im bundesdeutschen Vergleich an 22 Standorten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) besonders wenige Asylanträge genehmigt. Auffällig sind demnach vor allem Außenstellen, die der "Region Berlin Ost" zugeordnet werden. Neben Berlin zählen dazu:





Chemnitz

Dresden

Eisenhüttenstadt

Halberstadt

Suhl