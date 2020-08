Eine Frau läuft am 8. August 2010 durch das vom Neiße-Hochwasser überflutete Ostritz im Landkreis Görlitz. Nach starkem Regen und dem Dammbruch in Polen hat sich die Lage an der Grenze zu Polen in der Nacht zum 8. August weiter zugespitzt. Die Neiße in Görlitz stieg innerhalb weniger Stunden um dramatische vier Meter an. Bildrechte: dpa