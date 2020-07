Der neue Chef des sächsischen Verfassungsschutzes, Dirk-Martin Christian, will seine Behörde stärker als Frühwarnsystem etablieren. Christian sagte dem MDR, Rechtsextremisten versuchten in Ostdeutschland Fuß zu fassen und ihre Gesinnungsleute unterzubringen. Deshalb müsse man frühzeitig erkennen, mit wem man es zu tun habe. Gewonnene Informationen müssten schneller an Parlament, Regierung, Innenministerium und Kommunen gelangen, sagte er. Es dürfe nicht sein, dass ein Bürgermeister erst aus der Zeitung von extremistischen Entwicklungen in seinem Ort erfahre.

Kampf gegen Rechtsextremismus, Linksextremismus, Personalaufbau und Digitalisierung seiner Behörde - diese Baustellen will sich der neue Chef des sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Dirk-Martin Christian, vornehmen