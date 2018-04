Jahresbilanz 2017 Zoll beschlagnahmt mehr als eine Tonne Rauschgift

Der Sächsische Zoll hat im vergangenen Jahr mehr als 1,1 Tonnen Rauschgift sichergestellt. Das teilte das Hauptzollamt Dresden in seiner Jahresbilanz mit. Fast die gesamte Menge, rund eine Tonne, wurde am Flughafen Leipzig/Halle beschlagnahmt. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 konnte der Zoll etwa 730 Kilogramm Drogen sicherstellen.

Beschlagnahmt wurden im vergangenen Jahr unter anderem 68 Kilogramm Kokain, sechs Kilogramm Heroin, 13 Kilogramm des Halluzinogens DMT (Dimethyltryptamin), 52 Kilogramm Crystal und 8.100 LSD-Trips. Zudem wurden über 900 Kilogramm der Kaudroge Khat sichergestellt. Die Menge an sichergestellten Khat-Pflanzen belief sich 2016 auf rund 430 Kilogramm. Bei Kontrollen an Straßen, Autobahnen und Flughäfen wurden des Weiteren über 1,8 Millionen nicht verzollter Zigaretten (2016: 3,1 Millionen Stück), rund 300 Kilogramm Rauchtabak und 300 Kilogramm Wasserpfeifentabak einbehalten. Der entstandene Steuerschaden beläuft sich laut Behördenangaben auf mehr als 368.000 Euro.

Verdoppelt hat sich die Zahl der illegal eingeführten geschützten Tiere und Pflanzen. Rund 600 Exemplare wurden eingezogen, darunter verschiedene Produkte aus Pythonleder und Palisanderholz. In einem Postpaket aus Mexiko entdeckten die Zöllner am Flughafen Leipzig/Halle zwei lebende und unter Schutz stehende Fidschi-Leguane. Sie haben nun im Zoo Leipzig ein neues Zuhause gefunden.

Auch das Vorgehen gegen Produktpiraterie gehört zu den Aufgaben des Zolls. Hier gab es mehr zu tun als in der Vergangenheit. In über 3.900 Fällen wurden an der Grenze rund 584.000 Waren beschlagnahmt (2016: 3.841 Fälle mit rund 173.000 Waren). Besonders häufig wurden gefälschte Markenartikel per Post- und Expresssendung verschickt.