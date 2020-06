Nach der Zwangsschließung und dem folgenden eingeschränktem Betrieb verzeichnen Sachsens Zoos starke Verluste. Wie Sprecher der Zoos in Leipzig, Dresden und Hoyerswerda mitteilten, können die hohen Einbußen in diesem Jahr wohl nicht mehr aufgefangen werden. Nach den neusten Lockerungen vom 6. Juni ließe sich aber bereits ein deutlicher Anstieg der Besucherzahlen in den drei Zoos verzeichnen. So gebe es seit Sonnabend keine Obergrenze für die Anzahl der Besucher mehr und auch die Tierhäuser und Streichelgehege haben wieder geöffnet. Das gute Wetter trage das restlich bei.