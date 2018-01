Mit 46 Prozent ist der höchste Anstieg bei der einfachen Körperverletzung zu verzeichnen. Dazu zählt beispielsweise das Anrempeln, Anspucken, Kratzen. Auch zu gefährlichen Körperverletzungen kommt es häufiger, hier stiegen die Fallzahlen bis 2016 den Angaben zufolge um knapp 17 Prozent. Den Schwerpunkt bilden nach wie vor Widerstandshandlungen gegenüber Polizisten. Sie machen dreiviertel aller Straftaten in diesem Bereich aus. Als Widerstand wird Gewalt oder das Androhen von Gewalt definiert, wodurch die Beamten am "Vollzug einer Diensthandlung" gestört werden.

Bildrechte: dpa

Sachsens Innenminister Roland Wöller hatte sich nach den Silvesterkrawallen in Leipzig und anderen deutschen Städten besorgt über die Entwicklung geäußert. Die Ursachen dafür seien vielschichtig, sagte er im Gespräch mit MDR SACHSEN. Es gebe Brennpunkte wie zum Beispiel Leipzig. Dort versuche eine "militante Szene, den Rechtsstaat auszuhöhlen." Aber auch insgesamt sei in der Gesellschaft eine Abnahme von Respekt und Fairness zu spüren. "Insofern ist das ein beängstigendes Phänomen", sagte Wöller, das auch bundesweit zu beobachten sei. Wöller, derzeit Vorsitzender der Innenministerkonferenz, sprach von täglich über 100 Widerständen gegen Polizisten in Deutschland.