Bayern und Sachsen wollen in den Bereichen Sicherheit, Forschung und Verkehr enger zusammenarbeiten. Das erklärten die Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und Markus Söder (CSU) am Dienstag in Hof. Ein Schwerpunkt ist die Bekämpfung von Extremismus: "Sachsen und Bayern wollen mit Präventivmaßnahmen gegen den digitalen Hass vorgehen und damit ein ziviles Miteinander im Netz sowie in unserer Gesellschaft fördern", sagte dazu der sächsische Innenminister Roland Wöller. Neben der Bekämpfung von Hass und Hetze im Internet liege auch ein besonderes Augenmerk auf der konsequenten Entwaffnung von Extremisten, erklärte sein bayrischer Amtskollege Joachim Herrmann.