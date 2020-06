Proben für Corona-Tests werden im Diagnosticum-Labor in Plauen für die weitere Untersuchung vorbereitet.

Proben für Corona-Tests werden im Diagnosticum-Labor in Plauen für die weitere Untersuchung vorbereitet. Bildrechte: dpa

Sachsen investiert 20 Millionen Euro in zusätzliche Corona-Tests. Damit soll es in Zukunft möglich sein, Personen ohne Symptome zu testen. Steigen die Infektionen können somit auch Personen anderer Berufsgruppen abseits von Medizin und Pflege getestet werden. Das hat der Freistaat Sachsen mit einer neuen Corona-Test-Konzeption beschlossen. Ab 35 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohnern sollen laut Köpping - je nach Art des Ausbruchs - zukünftig auch Tests in Reha-Einrichtungen, Kitas, Schulen, Horten, Justizvollzugsanstalten und ähnlichen Einrichtungen durchgeführt werden.