Starkregen, Stürme, Dürre, große Demonstrationen: Weil die Herausforderungen steigen, hat der Zivil- und Katastrophenschutz Sachsen 23 neue Fahrzeuge erhalten. Dabei handelt es sich um 19 Mannschaftstransportwagen und vier Löschgruppenfahrzeuge. "Die anstehenden Herausforderungen im Bevölkerungsschutz wie etwa der Klimawandel, aber auch die veränderte Sicherheitslage weltweit können nur gemeinsam bewältigt werden", erklärte Christoph Unger, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bei der Übergabe der Fahrzeuge am Freitag in Dresden. "Mit unseren Spezialfahrzeugen komplettieren wir die Vorsorge der Länder im Bevölkerungsschutz."

Die neue Fahrzeugflotte hat einen Gesamtwert von mehr als 1,8 Millionen Euro. Sie wird teils vom Bund und teils vom Freistaat Sachsen finanziert.



In Sachsen arbeiten nach Angaben des Innenministeriums derzeit rund 6.300 Helferinnen und Helfer ehrenamtlich für den Katastrophenschutz. Seit 2011 habe der Freistaat Sachsen fast 39 Millionen Euro in die Ausstattung der landeseigenen Katastrophenschutzeinheiten investiert. 230 Einsatzfahrzeuge sind dabei an Landkreise, kreisfreie Städte und privaten Hilfsorganisationen übergeben worden. Bis Ende 2020 sollen laut Wöller weitere 22 Fahrzeuge im Gesamtwert von mehr als sechs Millionen Euro übergeben werden.