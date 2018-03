Mit Hilfe von sogenannten Arbeitsmarktmentoren sind in Sachsen bisher 282 Geflüchtete in Beschäftigung gebracht worden, 122 weitere haben eine Berufsausbildung aufgenommen. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wurde bisher mit 1.358 Flüchtlingen eine Integrationsvereinbarung geschlossen. In einer solchen Vereinbarung werden die Schritte auf dem Weg zum Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz festgelegt. Hier geht es beispielsweise um die Teilnahme an Sprachkurse oder Qualifizierungsmaßnahmen.