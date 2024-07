Auf scharfe Gewürze, wie zum Beispiel Chili und Pfeffer, sollte man dagegen lieber verzichten. Denn sie steigern die Durchblutung, was wiederum die Schweißproduktion anregt. Also genau das Gegenteil von dem, was wir im Sommer brauchen. Deshalb sollte man umso mehr trinken, wenn man so wie Martin Seifried die Finger nicht ganz vom Chili lassen kann.