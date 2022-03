Home-Office, Maskenpflicht, 3G - was ändert sich am Arbeitsplatz?

Silvio Lindemann : Nein, automatisch muss keiner wieder zurück ins Büro oder in den Betrieb. Automatisch fällt Home-Office nicht weg. Aber der Arbeitgeber kann einseitig, das heißt auch gegen den Willen seiner Mitarbeiter, Home-Office aufheben und diese wieder zurück in den Betrieb oder in das Büro beordern.

Anders ist es, wenn es anderslautende Vereinbarungen in den Arbeitsverträgen, in der Home-Office-Vereinbarung oder auch in Betriebsvereinbarungen gibt. Wenn es die nicht gibt, dann könnte der Arbeitgeber theoretisch sagen: Ab morgen seid ihr wieder im Betrieb.

Die Arbeitsschutzverordnung sieht zwar vom Grundsatz her keine Maskenpflicht am Arbeitsplatz oder in Betrieb mehr vor. Aber der Arbeitgeber bleibt weiterhin - das ist auch bisher schon so gewesen - verpflichtet, eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Das heißt, er muss klären: Gehört mein Betrieb zu einem besonders infektionsgefährdeten Betrieb? Oder befindet sich der Betrieb in einer Region, in der es ein hohes Infektionsgeschehen gibt - Stichwort "Hotspot"? Oder gibt es Kontakte zu vulnerablen Personen? In diesen Fällen muss der Arbeitgeber die Maskenpflicht weiterhin anordnen.