Erklärt Warum gibt es Aprilwetter?

Hauptinhalt

Wechsel zwischen sonnigen Abschnitten, dunklen Wolken, Regen, Graupel, Schneeschauer, blauem Himmel und Sonnenschein. April, April... Aber warum macht der April eigentlich, was er will? Warum ist das Aprilwetter oft so wechselhaft? MDR SACHSEN hat Expertin Michaela Koschak gefragt.