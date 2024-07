Homeoffice adé - darf der Chef alle dauerhaft zurückholen?

Homeoffice hat sich da, wo es passt, in vielen Betrieben durchgesetzt. Das könnte allerdings bald wieder ein Ende haben, wenn man sich das Beispiel SAP ansieht. Das Unternehmen möchte ihre Mitarbeiter wieder zurück ins Büro holen. Geht das so einfach? Was sagt der Arbeitsrechtler Silvio Lindemann aus Dresden? Unter welchen Bedingungen kann der Arbeitgeber seine Angestellten dauerhaft aus dem Homeoffice zurückholen?