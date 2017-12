Weihnachtsbraten gesucht und gefunden?

Auf einen Langohr hatten es Diebe in Cunnersdorf bei Hohnstein abgesehen. Dort brachen sie des nachts einen Karnieckelstall auf, um daraus ein Kaninchen mit etwa vier Pfund auszuwählen und mitzunehmen. Sein Schicksal ist ungewiss.

Mit Kaugummi-Automaten angelegt

In Radebeul hatte es ein Mann auf einen Kaugummi-Automaten abgesehen. Für seinen großen Coup hatte sich der Mann offenbar genauestens vorbereitet. Ausgerüstet mit einem sogenannten Kuhfuß, Montiereisen, Multitool, zwei Zangen und vier Schraubendrehen, wollte er scheinbar auf alle Unberechenbarkeiten, die der widerspenstige Automat zu bieten hatte, reagieren können. Zu recht, wie Polizeibeamte vor Ort feststellten. Denn am Ort des Geschens eingetroffen sahen sie, wie sich der Mann nach wie vor am Automaten zu schaffen machte. Immerhin hatte er es zwischenzeitlich fertiggebracht, dass Gerät nahezu vollständig zu demolieren. Automatenteile und sein Sammelsurium an Einbruchwerkzeugen lagen verstreut umher.

Stark begonnen, stark nachgelassen



Einer der ungeschicktesten Autodiebe haben Polizisten in Dresden dingfest gemacht. Der Langfinger hatte geschafft, in ein Firmenbüro einzubrechen und mit einem gefundenen Autoschlüssel den dazu passenden Wagen zu stehlen. Lange hatte der Mann an dem Fahrzeug allerdings keine Freude. Als sich die Tanknadel bald darauf jedoch bedenklich dem roten Bereich näherte, befuhr er eine Tankstelle und tankte er ohne zu bezahlen. Keine zwei Kilometer weiter blieb das Fahrzeug liegen. Der Motor gab keinen Mucks mehr von sich.



Hilflos rief der Mann bei einem Autohaus an und fragte um Rat. Den Mitarbeitern kam die Geschichte "spanisch vor" und sie verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen sich der Sache an und stellten den gestohlenen Transporter an besagtem Ort fest. Vom Fahrer fehlte allerdings jede Spur. Da die Beamten den Wagen beobachteten, ging ihnen der Dieb bald ins Netz.



Dabei stellte sich heraus: Der Transporter war mit Bezin statt mit Diesel betankt. So kann man ein Auto auch lahm legen. Der Dieb hatte übrigens auch ordentlich getankt: Die Beamten stellten bei ihm einen Wert von knapp zwei Promille fest.

Rückwärtsfahren auf der Autobahn - keine gute Idee

Ein Pkw-Fahrer aus Richtung Dresden kommend hatte die Ausfahrt an der Anschlussstelle Wilsdruff verpasst. Ach warum noch so weit fahren, wenn hinter mir doch nur wenige Meter liegen, mag er sich gedacht haben. Zack, rückwärtsgang eingelegt und los geht's. Dabei stieß er allerdings gegen einen Lkw, der in Richtung Erfurt fuhr. Vom Lkw angestoßen wurde der Renault wieder nach vorn geschoben und stand nun quer auf der Fahrbahn. Ein weiterer nachfolgender Lkw war gezwungen, zwischen den beiden Fahrzeugen hindurch fahren. Dabei kollidierten dieser zweite Lkw und der verursachende Pkw. Alle Fahrer blieben unverletzt.



Was hat den Pkw-Fahrer da bloß geritten? Teufel Alkohol war's! Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. 20.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis dieses Manövers.

Polizisten eilen verletztem Schwan zur Hilfe



Mehrere vorbeifahrende Autofahrer hatten auf der A13 einen offenbar verletzten Schwan gesehen und die Polizei informiert. Die Polizisten trafen das Federvieh auf dem Standstreifen sitzend an. Mit einer Decke gelang es schließlich, den Fluchtversucht des Vogels zu unterbinden und ihn einzufangen. Er wurde anschließend in die Wildvogelauffangstation gebracht. Der Schwan war zwar entkräftet, aber nur leicht verletzt.

Ungebetener Gast



Erstaunt waren die Besitzer eines Wohnwagens in Dresden. Ein Mann war über das Dachfenster in das Gefährt eingedrungen und hatte es sich im Bett bequem gemacht. Als der ungebetene Gast aus seinen Träumen erwachte, flüchtete er aus dem Wohnwagen und rannte davon. Alarmierte Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen, einen 21-jährigen Tunesier, wenig später ausfindig machen.

Gestohlene Pflanzen im Wert von 2.400 Euro



In den vergangenen Monaten sind immer wieder Pflanzen aus einem Fachbetrieb in Bannewitz gestohlen worden. Die Überwachungskamera filmte einen Mann, der des nachts jeweils mehrere Pflanzen vom Gelände stahl. Dafür war er augenscheinlich mit einem Fahrrad zum Ort des Geschens gekommen. Im Zuge der Ermittlungen geriet ein Freitaler in's Visier der Polizisten. Auf richterliche Anordnung hin durchsuchten Beamte die Wohnung sowie den Garten des Manens. Im Garten stellten die Beamten letztlich 141 verschiedene Pflanzen, darunter Beerensträucher, Wein sowie Apfelbäume fest, die aus dem Fachbetrieb gestohlen worden waren. Einige wurdem im Internet zum Kauf angeboten. Der Wert dieser Pflanzen beläuft sich auf rund 2.400 Euro.

Bitte "Maggy" nicht füttern!



Die Freude einer stolzen Hundebesitzerin währte nur kurz. Drei Tage nachdem eine Pirnaerin ihre Hündin aus dem Tierheim holte, lief Maggy von ihrem neuen Heim fort.



Seitdem sorgt die herrenlose Hündin für Aufregung. Die Pirnaer Polizei musste bereits viermal ausrücken. Aber auch sie konnte den scheuen Vierbeiner nicht einfangen. Mittlerweile hat die Hündin ihr neues Domizil gefunden: ein Plätzchen vor dem Pirnaer Kaufland. Den hat sie offenbar nicht ohne Grund ausgewählt, denn viele Supermarktbesucher verwöhnen Maggy mit allerlei Leckerlies. Die Bockwürste schmecken scheinbar so gut, dass auch Versuche der Eigentümerin scheiterten, Maggy mit "Fressen" heim zu locken.



Daher die Bitte an die Pirnaer: "Bitte füttert Maggy nicht mehr!"