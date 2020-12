Zu Weihnachten ist sicher auch in diesem Jahr überall das große Schmausen im Gange. Und jeder möchte sein Pläne für die Festtafel so gut es geht umsetzen, auch wenn da nicht so viele sitzen wie sonst: Das Essen, Trinken und Genießen lassen wir uns nicht verderben, geht ja auch in kleiner, intimer Runde!



Wir haben uns als kulinarische Empfehlung eine Köstlichkeit herausgepickt, die zu Weihnachten gehört wie der Tannenbaum und der Nussknacker, obwohl sie erstmal so gewöhnlich klingt, aber eben doch eine Frucht mit Ausstrahlung ist: Wir feiern den Apfel! MDR SACHSEN-Genussexperte Mario Süßenguth kennt gute Gründe: