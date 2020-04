Die Corona-Lage in Sachsen Stellen Sie Ihre Fragen an Michael Kretschmer

Hauptinhalt

Das Coronavirus verändert unser aller Leben. Das Gesundheitssystem gerät an seine Grenzen. Menschen können nicht arbeiten. Kinder nicht zur Schule gehen. Die Politik fährt im Moment auf Sicht, weil niemand sicher sagen kann, was die nächsten Wochen bringen werden. Eine große Herausforderung - auch für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.



Wie geht es weiter? Das fragen wir Michael Kretschmer im MDR SACHSEN-Interview am Mittwoch, 1. April 2020, von 18 bis 19 Uhr. Sie können hier und jetzt Ihre Fragen an ihn stellen.