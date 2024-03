40 Jahre Modern Talking - so heißt die aktuelle Tour von Dieter Bohlen. Stellt sich die Frage: Wie oft wird Thomas Anders vorbeischauen? "Relativ selten", sagt Dieter Bohlen, "also null Mal", schiebt er schmunzelnd hinterher. Am 9. August 2024 kommt er mit seiner Band auch nach Chemnitz ins Schloss Klaffenbach.