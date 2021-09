Der Mann mit dem niedlichsten Job

Philipp Hünemeyer hat das ganz große Los gezogen, mit täglicher Audienz beim Koala. Ist das süß! Dabei war er beim Thema Koala anfangs noch gar nicht kuschelig drauf, inzwischen aber ist auch er "Vorstand" im Fanclub. Ständig muss er von seinen superknuffigen Schützlingen reden. Gern würde er auch mal was anderes erzählen, der Podcast gäbe ja Gelegenheit, aber selbst der sonst so nüchtern sachliche Zooreporter kommt irgendwie nicht so recht vorbei am flauschig plüschigen Knuddeltier.