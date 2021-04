Im ersten Podcast von MDR SACHSEN und Elefant, Tiger & Co. geht es gleich mit einem Jubiläum los - das Pongoland wird 20. Die Menschenaffenanlage im Zoo Leipzig ist Gorillarevier und Forschungsstation zugleich, damals wie heute. Daniel Geissler, Hüter der Primaten, hat da einiges zu erzählen von affigen Lohnforderungen, Schimpansen mit Stundenplan und einem unfreiwilligen Fundbüro. Ein Mecklenburger im Sachsenland, mit hautnahen Berichten aus der Affenwelt.

MDR-Zooreporter und Podcaster Dirk Hentze Bildrechte: MDR/Götz Walter

Am Anfang war "Elefant, Tiger & Co.", dann kam der Zooreporter im Sachsenradio, und ab jetzt gehört auch der Podcast zur Familie. Der beliebte Einblick in die Tier- und Menschenwelt des Zoos Leipzig bekommt eine weitere Facette, und mehr Zeit für seine Geschichten. Zooreporter Dirk Hentze, jahrelanger Sachsenradio-Begleiter des Fernseh-Quotenrenners, besucht jeden im Zoo Leipzig, der ihm die Tür offenhält und über seinen "Traumberuf" plaudert. Da treffen sich zwei, die gern erzählen, und zum Glück ist auch ein Mikrofon dabei.