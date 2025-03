Entdeckt bei unseren Nachbarn Wieder zu Hause auf Schloss Muhrau

15. März 2025, 16:10 Uhr

Melitta Sallai ist 1927 in Muhrau/Morawa in Niederschlesien geboren. 17 Jahre lang lebte sie auf dem Schloss ihrer Eltern, bevor sie am Ende des 2. Weltkrieges flüchten musste. Jetzt ist Palac Morawa in Polen wieder ihr Zuhause.