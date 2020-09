Butter und Margarine sind aus unserem täglichen Leben eigentlich gar nicht wegzudenken. Man streicht sie sich aufs Brot, man isst sie zur Pellkartoffel, man verwendet sie zum Backen. Dabei halten sich die Butter- und Margarine-Verfechter so ungefähr die Waage. Aber wofür sollte man sich aus ernährungs-physiologischer Sicht entscheiden? Was ist gesünder?



Diese Frage stellen sich die Verbraucher seit ca. 150 Jahren - und die Antworten lauten immer anders. Die einen schwören auf den unvergleichlichen Geschmack der Butter, die anderen auf die angeblich so gesunde Margarine. Butter oder Margarine? Dieser Frage gehen wir in der Ernährungssprechstunde beim Sachsenradio am Donnerstag mit der Ernährungswissenschaftlerin Tessa Rehberg nach.