Wenn der Sommer mit seinen warmen und sonnigen Tagen geht, kommt der Herbst und bringt allein durch die vielen bunten Gemüsesorten Farbe in den Alltag. Wenn es also draußen langsam grau wird, muss das nicht heißen, dass es in der Küche auch trostlos aussieht. Es gibt viel Buntes: Von Kürbis über Rote Beete bis hin zu Fenchel und Grünkohl. Wie gesund ist unser regionales Herbstgemüse? Wie kann man es haltbar machen, auf welche Weise verarbeiten und wie am besten lagern? In der Ernährungssprechstunde mit Tessa Rehberg sprachen wir darüber und haben es uns schmecken lassen.