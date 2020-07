Cholesterin ist ein lebensnotwendiger Baustein für unseren Körper. Es ist an der Produktion lebenswichtiger körpereigener Substanzen beteiligt, z.B. Hormone, Zellwände, Vitamin D oder Gallensäuren, die die Fettverdauung im Darm unterstützen. Und: Unser Körper stellt Cholesterin sogar selbst her. Etwa 80 Prozent davon werden in der Leber produziert, direkt aus den tierischen Fetten, die über die Nahrung aufgenommen werden. Die restlichen 20 Prozent stammen aus dem Verzehr von cholesterinhaltigen Lebensmitteln.



Welche Werte sind normal?



Faustregel: Ist der HDL-Wert hoch und der LDL-Wert niedrig, ist das positiv; im umgekehrten Fall besteht ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.



HDL / LDL ?

HDL-Cholesterin ist die gute und herzfreundliche Transportform von Cholesterin. Es entfernt überschüssiges Cholesterin aus den Gefäßen und bringt es zurück zur Leber. Dort wird es zu Gallensäuren umgebaut.



LDL-Cholesterin, das "böse", transportiert Cholesterin von der Leber in die Körperzellen. Es ist besonders stark an der Entstehung von Gefäßveränderungen beteiligt.