Ernährungssprechstunde: Winterliche Gemüseküche

Je nach Hunger mehr oder weniger Feldsalat waschen und putzen, in einer Schüssel bereitstellen. Eine Apfelsine (z.B. eine Blutorange) schälen, in kleine Stücke schneiden und zum Salat geben. Eine kleine Zwiebel ebenfalls schälen und schneiden und vorsichtig unter Salat und Orangenstückchen heben. Als Dressing Zitronensaft (oder Weißweinessig), Rapsöl (oder Hanf- oder Leinöl), etwas Salz und Pfeffer und einen Löffel Honig verwenden. Passt gut zu Wurst- oder Schinkenbrot oder auch zu Schweine-Rahmgeschnetzeltem mit Bandnudeln (Dinkelvollkornnudeln).

Schon gewusst: Roh sollte man Rosenkohl nicht probieren. Dann liegt er schwer im Magen. Bildrechte: Colourbox.de

Rosenkohl waschen, putzen und halbieren. Möhren waschen schälen und würfeln. Das Gemüse in einem passenden Topf in ein bis zwei Finger breit Wasser mit sehr wenig Salz bissfest garen.



Nur bei Bedarf wenig Mehl in kaltem Wasser anrühren und Flüssigkeit etwas binden (meist reicht auch der Frischkäse). Nach Belieben Frischkäse (naturell oder pikant gewürzt) anstelle von Butter oder Sahne an die Gemüsebrühe geben.



Passt zum Beispiel zu kalten Röllchen von magerem Kochschinken und Salzkartoffeln. Das ist ein schnelles Essen mit wenig Spülaufwand hinterher.