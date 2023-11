MDR SACHSEN-Sportreporter Ronny Maiwald spricht mit Zeitzeugen, die das Europapokal-Duell damals auf unterschiedliche Weise erlebt haben. In drei Podcast-Folgen trifft er unter anderem auf Hartmut Schade, der 1973 gerade mal 18 Jahre alt war und somit zu den Jüngsten im Dresdner Team gehörte. Er war auf der Reise ins "kapitalistische Ausland" im Oktober 1973 dabei. Beim Rückspiel 7. November 1973 in Dresden schoss Schade nicht nur ein Tor, sondern erlebte außerdem mit, wie die Bayern - angeblich wegen des Höhenunterschieds - in der Nacht zuvor in Hof übernachteten, statt wie üblich am Vortag anzureisen. Ein bis dahin einmaliger Vorgang in der Europapokal-Geschichte.