Natürlich macht man sich angreifbarer, wenn man Dinge von sich preisgibt. Das erhöht das Gefahrenpotenzial. Es kommt darauf an, was man teilt. Ich finde eine gute Richtlinie ist immer die Frage: Würde ich das, was ich teile, auch in der Schule aufhängen? Wäre mir das unangenehm, oder finde ich das in Ordnung?



In jungen Jahren kann man es auch nicht immer so gut abschätzen. Da gibt es ein gutes Beispiel von Sarah-Lee Heinrich von der Grünen Jugend. Direkt nach ihrer Wahl sind alte Nachrichten aufgetaucht, die kein gutes Licht auf sie warfen.



Das Beispiel zeigt: Es geht nichts verloren. Dieses Verständnis dafür, dass Inhalte solange abrufbar und auffindbar sind, solange es das Internet gibt, ist noch nicht ganz angekommen.

Das Internet vergisst nichts. Bildrechte: imago/ZweiKameraden