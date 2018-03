Es gibt Menschen, die scheinen immer glücklich. Man kann doch nicht immer glücklich sein oder?

Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann tatsächlich nicht sein. Es gibt Tage, wo man einfach schlecht geschlafen hat, dann ist man nicht so frisch und munter. Mir geht es um das authentische Glücklich sein. Wirklich zu sehen, was habe ich Gutes, was schenkt mir das Leben. Und auf der anderen Seite auch diesen Kontrasteffekt zu haben, das es mir nicht so gut geht, weil dann schätze ich auch die glücklichen Tage wieder.

Es gibt nicht nur glückliche Tage. Muss man wirklich manchmal ganz nach unten, um wieder glücklich zu sein?

Auch Trauer gehört zum Leben. "Wir sollten auch die negativen Gefühle schätzen lernen", sagt Ilona Bürgel. Wichtig ist, wie wir damit umgehen. Bildrechte: Colourbox.de Vielleicht nicht unbedingt ganz nach unten. Ich glaube, dass Leben liefert uns einfach ein Spektrum von allen Emotionen. Wir sollten auch die negativen Gefühle schätzen lernen. Trauer, Ärger, das sind auch wichtige Hinweise für uns, zum Beispiel, dass etwas im Leben nicht stimmt. Das wir in einer Situation sind, die gefährlich ist. Angst ist manchmal ein schlechter Ratgeber, manchmal aber auch ein wichtiger. Weil wir sonst auch etwas tun, was wirklich gefährlich ist. Wir können aus allen Situationen lernen und ich glaube das ist das Wichtige. Das wir sagen: Ich entscheide über mein Leben, über meine Grundstimmung. Und ich möchte gerne hauptsächlich glücklich sein, weil man dann mit negativen Gefühlen auch anders umgeht. Man weiß, die gehen vorbei und ich möchte auch, dass sie wieder vorbeigehen. Wenn man darin hängen bleibt, kann einen das auch nach unten ziehen und dann spricht die Forschung von Abwärtsspiralen.

Etwas Gutes für andere tun, das können wir immer und überall machen. Das kostet auch kein Geld. Das ist ein Glücksmacher. Dr. Ilona Bürgel | Diplom-Psychologin

Gründe, nicht glücklich zu sein, gibt es viele. Man ist unglücklich auf Arbeit, die Beziehung läuft nicht so gut … Ist es in so einer Situation gut, sich an jemanden zu halten, der in diesem Moment glücklich ist und dass einen das ein bisschen mitzieht?

Eine tolle Idee. Das ist oft ein Pingpong-Effekt. Wenn das Gegenüber schlecht drauf ist und einen grimmig anguckt, dann würde sich das auf mich übertragen und umgekehrt auch. Deshalb können wir uns zum Beispiel auch im Arbeitsleben, wenn wir besondere Belastungen haben, den Kollegen oder die Kollegin suchen, von der wir wissen, die hat immer ein Lächeln da, die hat immer ein freundliches Wort, weil positive Gefühle auch ansteckend sind. Das auch bewusst zu suchen, ist eine Technik, wie man aus negativen Gefühlen wieder rauskommt.

Es gibt Menschen, die sagen von sich, dass sie nur glücklich sind, wenn sie nachhelfen, zum Beispiel mit Drogen oder Alkohol. Was sagen Sie dazu?

Tatsächlich ist es leider so, dass Glück, wie eine Droge ist. In unserem Gehirn wird Dopamin ausgeschüttet und das nutzt sich ab. Wenn wir uns überlegen, was ist unser Lieblingsessen? Für mich wäre das Schokoladentorte. Wenn ich die die gleiche Torte jede Woche wieder esse und nochmal und nochmal, werde ich immer weniger glücklich sein. Das heißt, ich muss dann etwas anderes tun oder mehr davon haben und dort ist die Gefahr, dass ich mehr esse, mehr trinke, mehr Glücksspiele mache und da muss man tatsächlich die Vielfalt in sein Leben bringen und sich fragen: Was sind alles meine Glücksbringer und dabei immer wieder variieren und sich jeden Tage etwas Neues suchen.

In der Glücksforschung spricht man von fünf Dingen, um glücklich zu sein. Welche sind das?

Fünf Dinge, die glücklich machen, nach Ilona Bürgel:



+ Selbstgemachte positive Emotionen +

+ Engagement zeigen +

+ Reale soziale Beziehungen pflegen +

+ Die Freude, etwas zu erreichen +

+ Sinnvolles tun im Leben +

Machen Sie es sich selbst schön. Dann ist viel erreicht! Bildrechte: colourbox Das geht los mit den positiven Emotionen, also den selbstgemachen positiven Emotionen. Dass ich mich eben an meiner Tasse Kaffee erfreue und den nicht nur so hinter schütte. Das Zweite ist Engagement. Wenn ich mich für etwas engagiere, für eine Idee, einen Verein, für mein Zuhause, meine Familie. Das wissen wir alle, dann fühlen wir uns wahnsinnig wohl. Das macht immer glücklich, sich zu engagieren. Das dritte sind soziale Beziehungen. Das unterschätzen wir heute häufig, weil wir doch sehr in dieser technischen Welt unterwegs sind. Mit sozialen Beziehungen sind reale Menschen gemeint, die ich anfassen kann - Kollegen, Freunde, die Nachbarn. Menschen tun uns immer gut. Selbst wenn die natürlich auch eine Quelle von Frust und Missverständnissen sind, aber die tun uns gut.



Das vierte ist, die Freude etwas zu erreichen. Nach dem Motto: 'He, ich will doch mal gucken, was da geht.' Zum Beispiel beim Sprache lernen oder wenn ich mir ein neues Programm auf Arbeit erschließe. Unser Gehirn ist dafür gemacht, sich anzustrengen und etwas zu lernen. Das macht immer glücklich. Der fünfte Punkt ist der Sinn. Wofür tue ich das? Was haben zum Beispiel andere davon, dass es mich und meine Arbeit gibt? Oder das ich diese Mutter für diese zwei Kinder bin. Es geht um die sinnvollen Gedanken, bei dem, was ich tue. Das ist auch ein richtig guter Trick, wenn man mal schlecht drauf ist, sich zu fragen, was tue ich sinnvolles in einem Leben. Das bringt sofort ein Lächeln zurück. Bei allem kann ich das selbst bestimmen, den Sinn zu sehen und zu finden.

Es gibt Menschen, die wirken nicht besonders glücklich, suchen aber die Schuld dafür bei Anderen: Meine Partnerin macht mich nicht glücklich, mein Chef lobt mich nicht. Können wir von anderen erwarten, dass die mich glücklich machen?