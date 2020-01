In so einem Fall steht dann hinten auf der Packung das Wort "Mengenausgleich". Oft findet man das bei Orangensaft. Bei dem wird dann in einem Entwicklungsland die Konzentration erhöht. Dann wird Trockenpulver dazu gemischten. Der O-Saft wird zu uns transportiert. Hinterher wird genau die Menge an O-Saft erzeugt, die der Fair-Handels-Bauer geliefert hat und unter diesem Siegel verkauft, sagt Uta Viertel von der Verbraucherzentrale Sachsen.