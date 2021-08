Die Füße sollten deshalb täglich mit einer milden Seife gewaschen und danach mindestens einmal am Tag gecremt werden - am besten mit einer Spezialcreme, die Sheabutter , Avocadoöl oder Hyaluronsäure enthält, empfiehlt die Expertin.

Mit täglicher Pflege kann man auch lästiger Hornhaut gut entgegenwirken, betont Claudia Schulz. Sie weiß: "Das Problem bei den meisten ist eigentlich nicht das zu viel an Hornhaut, sondern die mangelnde Pflege, d.h. das mangelnde Eincremen. Denn die Hornhaut wird rissig und trocknet aus, wenn sie nicht ordentlich gepflegt wird. Das sieht dann aus, als hätte man wahnsinnig viel. Und dann fängt es an weh zu tun."



Dabei würden schon fünf Minuten Fußpflege am Tag völlig ausreichen, meint die Expertin.