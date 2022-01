Die Musik von Gerhard Schöne können wahrscheinlich die meisten von uns Ostdeutschen mitsingen. Viele sind mit den Songs des Liedermachers in der DDR groß geworden, haben in der Badewanne den Meeresbezwinger Thomas mit einem kleinen Boot selbst nachgespielt, sich in die große weite Welt geträumt oder weit weg gewünscht.



Zu seinem 70. Geburtstag am 10. Januar formuliert Gerhard Schöne seinen größten Wunsch so: "Ich wünsch mir lebendig zu bleiben, auch im Kopf. Ich genieße das Leben. Aber einen Warnschuss hatte ich vor einem Jahr, als mir plötzlich das Gedächtnis mal für paar Stunden fehlte. Als ob der Computer heruntergefahren wird. Mein Kurzzeitgedächtnis war völlig weg. Da habe ich einen Eindruck gekriegt, wie das ist. Ich freue mich über meine geistige und körperliche Gesundheit, über Aufgaben, die Lust am Leben. Das wünsche ich mir, dass die erhalten bleibt.“