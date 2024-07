Welche Tickets werden verlost? Im Frühprogramm gibt es Karten für die Kaisermania am Freitag, 26.07.2024, und am Nachmittag verlosen wir Karten für Samstag, 27.07.2023, Beginn jeweils 20 Uhr



+++ Wichtig, falls Sie gewinnen: Die Tickets müssen am VIP-/Presse- und Eingang für beeinträchtigte Menschen an der Carolabrücke mit Ausweis abgeholt werden. +++