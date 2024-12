Ratgeber Feuerwerksangst: Wie mache ich Silvester für meinen Hund erträglich?

Hauptinhalt

31. Dezember 2024, 05:00 Uhr

Ab wann sollte man sein Haustier an Silvester in der Wohnung lassen? Wie kann ich meinem Tier dabei helfen, mit der Unruhe und dem Lärm zurechtzukommen? Worauf sollte ich als Halter an dem Abend, aber auch schon im Vorfeld achten? Tierverhaltenstherapeut Dr. Ronald Lindner gibt Rat.