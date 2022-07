Laut dem ACE (Auto Club Europa e.V.) sind elektronische Bauelemente grundsätzlich auch für höhere Temperaturen ausgelegt, aber durch das Parken in praller Sonne kann es unter der Motorhaube so heiß werden, dass Halbleiter, Platinen und weitere elektrische Bauteile leiden. Daher sollte man auf die Warnleuchten achten und reagieren, wenn sie gelb bzw. rot leuchten, so der ACE.