Immer mehr Menschen greifen zur veganen Ernährung. Aber so ganz ohne ganz ohne tierische Produkte - fehlt da nicht etwas aus ernährungsphysiologischer Sicht? Oder kann vegane Ernährung den sogenannten Zivilisationserkrankungen wie Herzinfarkt, Diabetes usw. vorbeugen? MDR SACHSEN hat darüber mit Ernährungswissenschaftler und Autor Niko Rittenau gesprochen.

Wie strikt muss vegane Ernährung sein?

Weil Bienen Honig herstellen, steht er nicht auf dem veganen Speiseplan. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Grundsätzlich definiert sich die vegane Ernährung an diesem Standard, dass man versucht, so weit wie möglich und natürlich im Alltag umsetzbar, Ausbeutung und Grausamkeit gegenüber allen Tieren zu vermeiden. In den westlichen Ländern haben wir eigentlich schon die Möglichkeit, tatsächlich alle tierischen Produkte durch nicht-tierische zur setzen. Aber es ist kein Dogma. Es ist keine Religion oder Ähnliches, sondern man folgt seinen ethischen Werten eben soweit man es für sich selbst vertreten und umsetzen kann.

So ganz ohne tierische Produkte fehlt da nicht etwas - aus ernährungsphysiologischer Sicht?

Kein Veganer muss seinen Kaffee schwarz trinken - es gibt viele pflanzliche Alternativen. Bildrechte: imago/Westend61 Tierische Produkte haben kein Monopol auf irgendwelche Nährstoffe. Das heißt, die Milch liefert natürlich Kalzium. Aber es gibt auch gute pflanzliche Quellen für Kalzium. Auch ohne rotes Fleisch kann man genügend Eisen und Zink bekommen. Auch Fisch ist nicht der einzige Lieferant für Omega-3 und Jod. Also man muss natürlich das kleine Einmaleins der veganen Ernährung beherrschen. Auf der anderen Seite ist es auch keine Raketenwissenschaft, sich in jeder Lebensphase vegan zu ernähren, wenn man es gut zusammenstellt. Das gilt für die schwangere oder stillende Frau, Kinder, Erwachsene wie auch für Senioren.

Kommen vegane Lebensmittel ohne künstliche Konservierungsstoffe, ohne Antioxidationsmittel, Geschmacksverstärker und Farbstoffe aus?

Grundsätzlich in der veganen Ernährung ist eine pflanzliche Ernährung, eine pflanzenbetonte Ernährung. Das heißt die Grundzutaten der veganen Küche sind Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse und Samen als vollwertige pflanzliche Lebensmittel.

Bildrechte: IMAGO Aber es spricht aus ernährungsphysiologischer Sicht nichts dagegen, wenn man auch vegane Käsealternativen, Fleischalternativen etc. einbauen. Konservierungsstoffe, also auch Farbstoffe etc. müssen nicht Teil dieser Produkte sein - sind sie auch in den wenigsten Fällen. Und wenn sie es sind, sind sie trotzdem zugelassene Zusatzstoffe, die in der Menge, wie wir sie verzehren, auch gesundheitlich komplett unproblematisch sind. Und das ist wie so oft die Menge, die hier über den gesundheitlichen Wert der einzelnen Lebensmittel bestimmt.

Kann eine komplett vegane Ernährungsweise zu Mangelerscheinungen erzeugen?

Ja und Nein. Also in jeder Ernährungsweise kann es passieren, dass man über eine unvollständige Kostzusammenstellung Mängel erleiden kann. Da ist die vegane, die vegetarische oder auch die klassische Mischkost nicht davor gefeit. Aber wenn man es klug macht, muss es in keiner der Ernährungsweisen passieren.



Vegan lebende Menschen haben, wenn die Lebensmittel perfekt produziert werden würden, d.h. mit den richtigen Bakterienkulturen fermentiert, hätten sie auch nicht zwingend Bedarf nach Nahrungsergänzungsmitteln. Aber da die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse von vegan lebenden Menschen aktuell noch unzureichend von der Lebensmittelindustrie bedient werden, ist zum Beispiel im Fall des Vitamin B12 eine Nahrungsergänzung aktuell noch angeraten

Wie werden tierische Proteine (z.B. Eiweiß um Käse, im Quark, in Eiern) ersetzt?

Hülsenfrüchte sind reich an Proteinen. Bildrechte: imago images / Science Photo Library Ja, auch wenn wir zum Beispiel als Kraftsportler oder Kraftsportlerin einen erhöhten Eiweißbedarf haben, können wir den trotzdem gut vegan decken. Die Hauptgruppe, die dafür verantwortlich ist, sind die Hülsenfrüchte, das heißt die Bohnen, die Kichererbsen, die klassischen Erbsen, Linsen, Mungbohnen etc. und aus denen hergestellte Produkte oder auch Sojaprodukte, wie Tofu, sowie aus Getreideproteine hergestellte Lebensmittel wie Saitan, Nüsse und Samen sind proteinreich. Selbst klassischer Hafer hat zwölf/13 Gramm Protein pro hundert Gramm und ist damit auch relativ proteinreich. Das heißt, auf diese Mengen, die wir brauchen, kann man alles vegan sehr gut decken, wenn man sich insgesamt abwechslungsreich und Kalorien bedarfsdeckend ernährt.

Kann vegane Ernährung den sogenannten Zivilisationserkrankungen wie Herzinfarkt, Diabetes usw. vorbeugen?