Sein glühendes Temperament für die Bühne entdeckte Gerd Ulbricht 1960, schmiss sein Architekturstudium und widmete sich ganz der Kultur. In Dresden gründete er ein Rocktheater und wirkte am Dresdner Schauspiel. Gerd Ulbricht studierte Schauspiel an der Theaterhochschule "Hans Otto" in Leipzig. Heute arbeitet Gerd Ulbricht am Chemnitzer Kabarett in verschiedenen Produktionen.