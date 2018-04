Für Frauen sind oft andere Sachen wichtig, als für Männer. Auch bei der Gartenarbeit. Bildrechte: Colourbox.de

Warum Martin auf Durchzug stellt, habe nicht nur etwas mit dem Inhalt des Gesagten, sondern auch mit der Art und Weise zu tun. Martin schätzt die Sache so ein: "Frauen reden auf jeden Fall wesentlich mehr als Männer. Das ist, so denke ich, fast immer der Fall. Männer bringen es vielleicht mehr auf den Punkt". Und weil das so ist, hört Martin meist weg und die Arbeit im Garten bleibt liegen oder er benutzt eben nicht die geöffnete Milchpackung. "Hinterher sage ich dann: Das hast du ja nie gesagt!", glaubt sich Martin im Recht.



Fakt ist: Männer und Frauen ticken unterschiedlich, wenn es um die Kommunikation untereinander geht, bestätigt der Psychologe Kurt Seikowski von der Leipziger Universität. "Frauen sind meist nicht so strukturiert wie Männer. Wenn man Männer was erklären hört, heißt es: erstens, zweitens, drittens. Da ist viel Logik und Struktur drin, weil Männer auch sehr verstandesmäßig urteilen", so der Psychologe Seikowski.



Frauen würden das, was sie ausdrücken wollen, häufig auch wortreich umschreiben und eine Bitte an den männlichen Partner beispielsweise mit vielen Erklärungen verbinden.