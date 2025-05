Waldmeister über Nacht langsam trocknen, damit sich der Inhaltsstoff Cumarin beim Weiterverarbeiten entfalten kann.

Am nächsten Tag Zucker, Wasser, Löwenzahnblüten und Waldmeister einmal zusammen aufkochen bis sich der Zucker gelöst hat und dann vom Herd ziehen.



Im Anschluss daran für ca. 2,5 Stunden bei Raumtemperatur auskühlen lassen, damit sich die Geschmacks- und Inhaltsstoffe von Waldmeister und Löwenzahn lösen können.



Nach dem Auskühlen den Sirup durch ein feines Sieb seihen - nun Saft und Schale der Limette und Zitrone zugeben und verrühren. Das Ganze nun in eine Glaskaraffe oder Bowlegefäß gießen, Weißwein und Sekt hinzugeben.



Als Dekoelemente die Erdbeeren vierteln, Johannisbeeren von den Rispen ziehen und zusammen mit den restlichen Löwenzahnblüten und dem Waldmeister ins Gefäß geben.



Jetzt abermals 30 Minuten ziehen lassen und am besten vor dem Servieren noch mal kalt stellen. Perfekt für den Tanz in den und im Mai.